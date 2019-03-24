Разработка сайта по скупке STEAM вещей

Нужно создать сайт по скупке вещей. Дизайн разрабатывается вами или же заказ у дизайнера.

https://skins.cash/

https://avan.market/

Возможности сайта:

Функционал:

Возможность продажи вещей CS:GO, Dota2

Админ панель (список пользователей, ручные выплаты, список купленных предметов в процессе добавятся еще пункты )

Статусы Steam серверов

Реф. система

Тех.поддержка через тикеты

Розыгрыш скинов CSGO

Возможности принимающего вещи бота:

Парсинг цен CSGO (BitSkins TOTP API)

Добавление автоматических выплат с различных платежек.

На примере: Webmoney, QIWI, Bitcoin, Ethereum.

Ручные выплаты:

VISA, MasterCard

Дополнительная информация:

Скрипт написан на PHP, JS, MySQL

Все детали осудим в процессе создания. Что хотелось бы получить в конечном итоге:

Красивый, функциональный сайт с современной анимацией.

Полностью автоматизированный сайт.

Тех поддержку(установка на сервер, запуск и настройка – после завершения проекта, в дальнейшем за отдельную плату)