Opencart 2.3 доработка

opencart 2.3.0.2

шаблон Unishop 2.2.0.3

авторасчет цены при изменении опции: https://opencartforum.com/files/file/743-obnovlenie-ceny-pri-vybore-opcii-bez-ajax-oc15-oc2/

по ссылке есть и модификаторы для отображения веса (но для старой версии opencart по ходу)

Задание:

1. Авторасчет цены при изменении опции - сделать и в Модулях (Мы рекомендуем, Новинки, Вы недавно смотрели), Быстрый заказ

2. Добавить отображение веса в карточке товара и в модулях п.1

3. Обновление веса при изменении опции

п.с. необязательно делать на указанных модификаторах, можно сделать и на других или внесением кода в сами файлы (поправки комментировать)