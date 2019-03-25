Opencart 2.3 доработка

Веб-программированиеЗавершен3 заявки179 просмотров
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opencart 2.3.0.2

шаблон Unishop 2.2.0.3

авторасчет цены при изменении опции: https://opencartforum.com/files/file/743-obnovlenie-ceny-pri-vybore-opcii-bez-ajax-oc15-oc2/

по ссылке есть и модификаторы для отображения веса (но для старой версии opencart  по ходу)

Задание:

1. Авторасчет цены при изменении опции - сделать и в Модулях (Мы рекомендуем, Новинки, Вы недавно смотрели), Быстрый заказ

2. Добавить отображение веса в карточке товара и в модулях п.1

3. Обновление веса при изменении опции

п.с. необязательно делать на указанных модификаторах, можно сделать и на других или внесением кода в сами файлы (поправки комментировать)

OpenCart
5 лет назад
consplus
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
loginov123
Максим 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$22
2 дня
WMZ
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Спасибо за проект, хороший отзыв и своевременную оплату
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