Opencart 2.3 доработка

Задача - вызывать различные методы API Я.Метрики, Я.Директа В идеале получить 1 функцию или класс в который будет передаваться запрос с методом и параметрами, а так же указание какое из API использовать, а на выходе получать ...
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opencart 2.3.0.2
шаблон Unishop 2.2.0.3
авторасчет цены при изменении опции: https://opencartforum.com/files/file/743-obnovlenie-ceny-pri-vybore-opcii-bez-ajax-oc15-oc2/
по ссылке есть и модификаторы для отображения веса (но для старой версии opencart по ходу)
Задание:
1. Авторасчет цены при изменении опции - сделать и в Модулях (Мы рекомендуем, Новинки, Вы недавно смотрели), Быстрый заказ
2. Добавить отображение веса в карточке товара и в модулях п.1
3. Обновление веса при изменении опции
п.с. необязательно делать на указанных модификаторах, можно сделать и на других или внесением кода в сами файлы (поправки комментировать)
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