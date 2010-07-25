Karry

Карина Karry

 
41 годУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
более 20 лет в полиграфии и маркетинге
Портфолио
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Отзывы заказчиков
romanina
39 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Разработка дизайна для флаера
С таким профи я буду работать вечно! Спасибо за супер-дизайн, спасибо за советы! Хотите качественный полиграфический дизайн - обращайтесь только к Карине!
Было очень приятно работать. Побольше бы таких адекватных и легких в общении заказчиков. Спасибо Антонина!
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ZdezBIlYa
Роман 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Придумать и реализовать афишу формата A4
Все сделали быстро и качественно. Только положительные впечатления
Было легко и приятно поработать.
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kaplan
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
13 лет назад
FB Контест
Работа сделана отлична и по разумной цене
Побольше бы таких заказчиков. Быстрое принятие решений. Моментальная оплата.
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