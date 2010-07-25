Портфолио
- Выставочный стенд426 просмотров
- Выставочный стенд (переговорная)354 просмотра
- Выставочный стенд (схема, вид сверху)2420 просмотров
- Корпоративный журнал320 просмотров
- Логотип для форума ремесленников703 просмотра
- Отрисовка в векторе315 просмотров
- Афиша270 просмотров
- Листовка форума ремесленников329 просмотров
- Верстка корпоративного журнала369 просмотров
- Верстка корпоративного журнала411 просмотров
- Верстка корпоративного журнала (стр. 8-20)331 просмотр
- Верстка корпоративного журнала (стр. 1-7)381 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
13 лет назад
С таким профи я буду работать вечно! Спасибо за супер-дизайн, спасибо за советы! Хотите качественный полиграфический дизайн - обращайтесь только к Карине!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Побольше бы таких адекватных и легких в общении заказчиков. Спасибо Антонина!
$30
10 баллов
13 лет назад
Все сделали быстро и качественно. Только положительные впечатления
Ответный отзыв
Было легко и приятно поработать.
$5
10 баллов
13 лет назад
Работа сделана отлична и по разумной цене
Ответный отзыв
Побольше бы таких заказчиков. Быстрое принятие решений. Моментальная оплата.