Отреставрировать 2 бланка аттестат часов от 1961 г

Нужно отреставрировать 2-а бланка от 1961г.

Это поверочные аттестаты для часов.

Бланки потрёпаны временем. Разводы, дыры.

Нужно сделать их копии для распечатки на принтере. Чтобы были как новые.

При этом сохранить Оригинальную подпись директора, герб СССР и ШТАМП института часовой промышленности.

Как лучше сделать не знаю. Вычестить отсканированный исходник или перенабрать - вам решать.

Но нужен вид - один в один. Стиль рамки, шрифты.

Цена за два бланка - 10 долл.

Тут выложен один бланк - в jpg

Отсканированные bmp по 11Мб - вышлю на почту. Если нужны...

ICQ: 333330079 - пишите, если есть вопросы.