Нужна серия подарочных сертификатов для студийных фотосъёмок

темы: студийная съёмка детей, портфолио, студийное семейное фото.

всего 4-5 видов

конечный продукт: формат А4 в фоторамах , распространение магазины подарков

дизайн: стиль-минимализм, фото иэ ф.банка или рисованные персонажи (под софитами), плюс подарочная тематика.

основная цель: продажа сертификата, а потом услуги.

для рассмотрения один макет, Ваше виденье продукта.

P.S.друзья мне трудно представлять Ваши возможности в моём проекте по вашим красноречивым словам какие Вы профи и что Вы работаете по предоплате.

либо мы работает ли нет!