Рекламный баннер (наружная реклама).

Нужно отреставрировать 2-а бланка от 1961г. Это поверочные аттестаты для часов. Бланки потрёпаны временем. Разводы, дыры. Нужно сделать их копии для распечатки на принтере. Чтобы были как новые. При этом сохранить Оригинальную подпись директора, герб СССР и ШТАМП института ...
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Здравствуйте.
Необходимо создать макет баннера с рекламной информацией о нашем магазине (строительные материалы). Наши направления: Инструменты, Краска, Сантехника. Баннер будет располагаться над вестибюлем метро в Москве. Если необходимо скину фотографии этого места.
У нас разработан фс, поэтому надо соответствовать ему. К названию магазина привязка не нужна.
Оплата по сбс. ТЗ сейчас подготавливаем, но это будет совсем общее ТЗ (обязательные надписи).
В приложенном файле требования для макета.
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