Рекламный баннер (наружная реклама).

Здравствуйте.

Необходимо создать макет баннера с рекламной информацией о нашем магазине (строительные материалы). Наши направления: Инструменты, Краска, Сантехника. Баннер будет располагаться над вестибюлем метро в Москве. Если необходимо скину фотографии этого места.

У нас разработан фс, поэтому надо соответствовать ему. К названию магазина привязка не нужна.

Оплата по сбс. ТЗ сейчас подготавливаем, но это будет совсем общее ТЗ (обязательные надписи).

В приложенном файле требования для макета.