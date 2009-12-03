Доработка векторного изображения (см. прикрепл. файл)

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нужно переделать следующее:

1. сделать стакан и лед максимально реалистичными(вектор льда есть, прикреплю позже)

т.е. добавить бликов, прозрачности, капелек и т.д.

2. доработать пластинку: дальний край сделать глянцевым и черным.

блики могут присутствовать в ближней части.

3. изменить сок в стакане. сейчас не понятно почему брызги

сильные. в стакане ведь ничего не происходит... можно обыграть это тем,

что в стакан упал один или несколько кусочков льда. попробую найти

фото.

WMR