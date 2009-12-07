Необходим дизайн новогодней открытки.

Необходимо нарисовать в фотошопе три небольших плаката для печати на формате A4. На выходе предоставить грамотно скомпанованый PSD файл, чтобы в дальнейшем его можно было редактировать и дорабатывать. Плакат будет размещаться в магазинах и призван обращать ...