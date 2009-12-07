Необходимо нарисовать в фотошопе три небольших плаката для печати на формате A4. На выходе предоставить грамотно скомпанованый PSD файл, чтобы в дальнейшем его можно было редактировать и дорабатывать. Плакат будет размещаться в магазинах и призван обращать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим дизайн новогодней открытки.
Тема: Окрытка-поздравление от Деда Мороза
открытка планируется - 2-сторонняя
размер листа А4
сохраненная в соответствии "Технические требования к макету" - например http://www.poligrafi.com/ttreb/
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