Необходим дизайн новогодней открытки.

$50
Верстка полиграфииЗавершен33 заявки370 просмотров
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Необходим дизайн новогодней открытки.

Тема: Окрытка-поздравление от Деда Мороза

открытка планируется - 2-сторонняя

размер листа А4

сохраненная в соответствии "Технические требования к макету" - например http://www.poligrafi.com/ttreb/

14 лет назад
anrykul
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Tanchutka
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$50
1 день
Приятно и легко работать с Татьяной. Качественно и в срок. Рекомендую
Спасибо огромное Андрею, за приятное сотрудничество. Не часто встретишь, такого грамотного заказчика. Надеюсь на долньнейшее и долгосрочное сотрудничество. Всем рекомендую.
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