# 1 — $

Нужна листовка для сайта подарков http://shutnik.com.ua.формат А6 .Желательно выполнить в цветах сайта.Слева сбоку хочется видеть ельфа http://shutnik.com.ua/index.php/topovyie-podarki/e... в полный рост но без надписи Scorpio на сердечке.Можно заменить своим вариантом персонажа шута-клоуна-ельфа

Если есть варианты расположить текст листовки более эстетично,чем сделал это я- буду рад помощи.

Жду ваши варианты