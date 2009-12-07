Нарисовать не сложную, но оригинальную и стильную открытку к новому году, к ней конверт и календарь-домик (2 стороны всего) работы не для портфолио
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Здравствуйте
необходимо разработать дизайн упаковки под автомобильные ароматизаторы. Лицо коробки приложил в файле. Там же пример конкурентов. У коробки есть полукруглые вырезы, из которых будет торчать собственно коробка с ароматизатором. Эта коробка будет черного цвета.
Предполагается около 10 разновидностей. Надо разработать только вариант лица коробки, с учетом возможности его использования под разные виды ароматизаторов. Например, "грозовая свежесть", "золотистая груша".
Надписи на коробке - "Освежитель воздуха" и ,например, "золотистая груша"
Выбирать исполнителя буду либо по предварительным наброскам (если они будут), либо по портфолио.
Пишите пожалуйста на почту [email protected]
спасибо
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