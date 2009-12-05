Приватный проект для alijane

$17
Верстка полиграфииЗакрыт23 заявки441 просмотр
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#1$

Создание макета визитки. Требования к дизайну:

1. Двухсторонняя визитка;

2. Визитка будет 3-х цветная (можно и более). Главное чты были наши цвета (темно синий и желтый как на логотипе);

3. Информация на визитке - Логотип, ФИО, управляющий партнер, Адрес. тел., факс, моб. тел, мейл)

4. Стиль визитки - деловой, строгий, лаконичный, богатый, не пестрый. Достаточно нескольких цветов, расположение думаю стоит пробовать классическое.

14 лет назад
Aristokrat
Святослав 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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