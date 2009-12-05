Приватный проект для alijane

Нужно сделать буклет 6 стр. Подробности и т/з можно узнать написав на email [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание макета визитки. Требования к дизайну:
1. Двухсторонняя визитка;
2. Визитка будет 3-х цветная (можно и более). Главное чты были наши цвета (темно синий и желтый как на логотипе);
3. Информация на визитке - Логотип, ФИО, управляющий партнер, Адрес. тел., факс, моб. тел, мейл)
4. Стиль визитки - деловой, строгий, лаконичный, богатый, не пестрый. Достаточно нескольких цветов, расположение думаю стоит пробовать классическое.
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