Подготовить брошюру к печати

$30
Верстка полиграфииЗавершен12 заявок290 просмотров
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Готовую брошюру 20 страниц надо подготовить к печати. Есть два варианта брошюры - в tiff и pdf. Весь "дизайн" уже готов, надо только вставить текст, в нужном для печати формате (black) и сделать припуск на обрез в 0,5 см.

Технические требования в приложении. Сроки - 2 дня

14 лет назад
disco-pig
Татьяна 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
vassily
42 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
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