Подготовить брошюру к печати

Готовую брошюру 20 страниц надо подготовить к печати. Есть два варианта брошюры - в tiff и pdf. Весь "дизайн" уже готов, надо только вставить текст, в нужном для печати формате (black) и сделать припуск на обрез в 0,5 см.

Технические требования в приложении. Сроки - 2 дня