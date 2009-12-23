Настольная реклама в кафе

Готовую брошюру 20 страниц надо подготовить к печати. Есть два варианта брошюры - в tiff и pdf. Весь "дизайн" уже готов, надо только вставить текст, в нужном для печати формате (black) и сделать припуск на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Задача - разработать дизайн настольной рекламы услуги в кофейнях.
Услуга - прокат ноутбуков посетителям кафе для доступа в интернет. На каждом столике будет стоять картонная призма, сложенная из листа А4 (см. прикрепленный файл). Соответственно, нужно сделать изображение для печати на (1/3 А4 -3мм). У услуги есть логотип (см. прикрепленный файл). Оптимально выполнить задачу за 1-2 дня. С меня - быстрая оплата и любое количество уточнений.
Жду Ваши эскизы на почту и предложения по срокам и деньгам здесь, в проекте.
С уважением,
Антон Николаев
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