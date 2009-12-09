Сверстать журнал детской тематики.

Верстка полиграфииЗакрыт16 заявок326 просмотров
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Нужно сверстать журнал детской тематики Желательно в INDESIGN. 20 страниц, обложка + 4 разворота. Есть тексты.

Оплата webmoney.

Прошу выслать предложения по цене и времени изготовления и портфолио на [email protected].

Рассмотрю все предложения.

14 лет назад
ally7777
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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