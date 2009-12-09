Срочно нужен макет приглашения на частную вечеринку (день рождения)

Тип: квадратные карточки из плотной бумаги размер 150Х150мм

тиснение- золото, серебро, либо есть вариант блестящий синий цвет на дизайнерской бумаге (цвет синий с черными черточками), соответственно, сложных рисунков не требуется.

Нужно какие-нибудь вензеля по краям, в середине текст приглашения.

Возможно, над текстом какой- нибудь фамильный герб, состоящий из букв Р.А., окутанный вензелями.

Обратная сторона тоже должна быть оформлена!

Макет нужен ( теперь уже ) в Воскресенье к 17.00 !!!!!!!

Оплата через Яндекс деньги!!!!!!