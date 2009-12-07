Обложка к книге

Сделать полиграфию для CD (мультимедийный курс) в комплект входят: лицевая обложка (4+4), задник, изображение на диск.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать обложку книге стихов. Полноцветная.
Требуется оригинальный авторский подход. Современный дизайн.
Потом будет необходима еще одна обложка - проза, рассказы.
Книги мои, так что готов предоставить всю необходимую информацию.
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