# 1 — $

Необходимо сделать дизайн почтовых конвертов, для печати этих самых конвертов на цвентном принтере. Конверты 3-х размеров - А4, А5, ну и мелкий почтовый. Точные габариты готовых конвертов не знаю - посмотрите в поисковиках. Нужно чтобы присутсвовали все атрибуты, которые есть у обычных почтовых конвертов: левый верхний угол - отправитель(статично забитый адрес), левый нижний - поле для вписывания индекса, правый нижний - поле для вписываня адреса получателя. Дополнительно к этому элементы корпоративной символики. Лого прилагаю.

Свобода мысли привествуется:)

P.S. Предложения с платным участием в конкурсе, а также без указания стоимости работы - не рассматриваются.

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К сожалению ни одна из 4 предложенных работ не понравилась. Видимо буду делать конкурс на дизайн корпоративного стиля, в котором будут в том числе и конверты. Очень жаль, что ни с кем не уадалось посотрудничать в рамках этого конкурса :(