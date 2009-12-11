Дизайн почтовых конвертов

$15
Верстка полиграфииЗакрыт7 заявок496 просмотров
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#1$

Необходимо сделать дизайн почтовых конвертов, для печати этих самых конвертов на цвентном принтере. Конверты 3-х размеров - А4, А5, ну и мелкий почтовый. Точные габариты готовых конвертов не знаю - посмотрите в поисковиках. Нужно чтобы присутсвовали все атрибуты, которые есть у обычных почтовых конвертов: левый верхний угол - отправитель(статично забитый адрес), левый нижний - поле для вписывания индекса, правый нижний - поле для вписываня адреса получателя. Дополнительно к этому элементы корпоративной символики. Лого прилагаю.

Свобода мысли привествуется:)

P.S. Предложения с платным участием в конкурсе, а также без указания стоимости работы - не рассматриваются.

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К сожалению ни одна из 4 предложенных работ не понравилась. Видимо буду делать конкурс на дизайн корпоративного стиля, в котором будут в том числе и конверты. Очень жаль, что ни с кем не уадалось посотрудничать в рамках этого конкурса :(

14 лет назад
dsa046
Сергей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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