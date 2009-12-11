Открытка к Новому Году

Что нужно? Нужно дизайн, а скорее даже качественный коллаж двух баннеров, т.е. фактически нужно найти хорошие фотографии/картинки (удовлетворяющие требованиям печати под заданный размер) и все это гармонично разместить в соответствии с заданием. Сроки минимальные, нужно срочно, ...