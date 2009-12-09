Полиграфическая вёрстка

Нужно сверстать журнал детской тематики Желательно в INDESIGN. 20 страниц, обложка + 4 разворота. Есть тексты. Оплата webmoney. Прошу выслать предложения по цене и времени изготовления и портфолио на [email protected]. Рассмотрю все предложения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется энтузиаст для полиграфической вёрстки студенческой газеты. Работа периодичная. Удалёнка или у нас в тёплом помещений с компом и едой.
Возраст не важен, нужен опыт полиграфической вёрстки в Quark X-press или Page Maker.
Хороший вкус и тяга к совершенству is a must-have.
Уровень вёрстки как http://www.pacademy.edu.by/press/zerkalo/archive
Звонить МТС 7.555.484, Vel 6.255.484
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