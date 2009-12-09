Полиграфическая вёрстка

Требуется энтузиаст для полиграфической вёрстки студенческой газеты. Работа периодичная. Удалёнка или у нас в тёплом помещений с компом и едой.

Возраст не важен, нужен опыт полиграфической вёрстки в Quark X-press или Page Maker.

Хороший вкус и тяга к совершенству is a must-have.

Уровень вёрстки как http://www.pacademy.edu.by/press/zerkalo/archive

Звонить МТС 7.555.484, Vel 6.255.484