Дизайн 2х баннеров в стиле совка

$65
Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок319 просмотров
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#1$

Что нужно?

Нужно дизайн, а скорее даже качественный коллаж двух баннеров, т.е. фактически нужно найти хорошие фотографии/картинки (удовлетворяющие требованиям печати под заданный размер) и все это гармонично разместить в соответствии с заданием. Сроки минимальные, нужно срочно, поэтому первый понравившийся дизайн будет принят сразу!! Бюджет: 2000р

1ый баннер: "Совок"

размер 11,6х2,6м. 11х2м сама картинка + по 30 см с каждой стороны (сверху снизу по бокам) полотно банера загибается, картинка может там продолжатся, но "нагрузки/смысла" не несет. Баннер будет расположен в качестве декорации, т.е. стоя, а через окошки будут продаваться еда, напитки и товары.

Натуралистичное изображение улицы (практически в натуральный размер, на улице дом на фоне (деревья, облака, улица). На улице стоит газетный киоск (с окошком для продажи оно будет перфорировано - 50 на 50 см, из него будут «продавать», потом стоит автомат с газированной водой. Далее - магазин «Пиво, Воды» с 2умя окошками . рядом магазин «Березка», также, с окном для продажи и витринами с заграничными товарами.

стиль - совок, что-то на подобии "Стиляг"

2ой баннер: "Заграница"

размеры 6х2м + по 30см с каждой стороной

Этот баннер - задник для фотосесси. На нем должны быть в натуральный размер Элвис и Мерлин М. ...в смысле Монро (не Менсон xD)

Ну и можно какое-то оформление под те года

стиль - примерно тот же что и у первого баннера, но, соответственно, заграничный, т.е. забугор 50-60ых годов

пример картинок в приложении.

14 лет назад
lanzs
Вадим 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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