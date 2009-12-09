Дизайн 2х баннеров в стиле совка

Требуется энтузиаст для полиграфической вёрстки студенческой газеты. Работа периодичная. Удалёнка или у нас в тёплом помещений с компом и едой. Возраст не важен, нужен опыт полиграфической вёрстки в Quark X-press или Page Maker. Хороший вкус и тяга ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что нужно?
Нужно дизайн, а скорее даже качественный коллаж двух баннеров, т.е. фактически нужно найти хорошие фотографии/картинки (удовлетворяющие требованиям печати под заданный размер) и все это гармонично разместить в соответствии с заданием. Сроки минимальные, нужно срочно, поэтому первый понравившийся дизайн будет принят сразу!! Бюджет: 2000р
1ый баннер: "Совок"
размер 11,6х2,6м. 11х2м сама картинка + по 30 см с каждой стороны (сверху снизу по бокам) полотно банера загибается, картинка может там продолжатся, но "нагрузки/смысла" не несет. Баннер будет расположен в качестве декорации, т.е. стоя, а через окошки будут продаваться еда, напитки и товары.
Натуралистичное изображение улицы (практически в натуральный размер, на улице дом на фоне (деревья, облака, улица). На улице стоит газетный киоск (с окошком для продажи оно будет перфорировано - 50 на 50 см, из него будут «продавать», потом стоит автомат с газированной водой. Далее - магазин «Пиво, Воды» с 2умя окошками . рядом магазин «Березка», также, с окном для продажи и витринами с заграничными товарами.
стиль - совок, что-то на подобии "Стиляг"
2ой баннер: "Заграница"
размеры 6х2м + по 30см с каждой стороной
Этот баннер - задник для фотосесси. На нем должны быть в натуральный размер Элвис и Мерлин М. ...в смысле Монро (не Менсон xD)
Ну и можно какое-то оформление под те года
стиль - примерно тот же что и у первого баннера, но, соответственно, заграничный, т.е. забугор 50-60ых годов
пример картинок в приложении.
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