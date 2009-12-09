Пригласительный в восточной тематике

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Нужен пригласительный на корпоратив в восточном стиле (Алладин, Али-Баба, 1000 и 1 ночь).

Размер - какой-нибудь стандартный, особых требований нет. Но ОЧЕНЬ срочно, на сегодня.

Бюджет 50 уе.

14 лет назад
pastuhov
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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