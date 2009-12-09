Требуется дизайн визитки, подар. купон и логотип

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Объявление на фри-лансе:

1)Нужен логотип для интернет магазина подарков.

2)дизайн визитной карточки и подарочного купона

3)Оплата поэтапная, предоплата 30-50%

4)Бюджет 100$

5)Жду несколько предложенных вами вариантов работ

6)Срок не больше недели

7)Тексты:

Визитка:

Интернет магазин необычных подарков в Чебоксарах.

Доставка по городу за 1-2ч. От30р!

21-fun.ru

Подарочный купон:

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН НА 100 рублей!

Таких подарков вы еще не видели!!!

Что подарить? Наверно каждому из нас приходилось ломать голову над этим вопросом... Где найти оригинальный и полезный подарок чтобы по настоящему обрадовать виновника торжества и не получить в ответ хмурое "спасибо"? Все мы понимаем, что никто не хотел бы получить на свой день рождения кучу бесполезного хлама!

У нас вы можете решить эту проблему! Такого выбора необычных подарков в Чебоксарах еще не было! Заходите к нам и вы не пожалеете!!!

21-fun.ru

Дизайн в молодёжном и оригинальном стиле