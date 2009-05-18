Разработка стиля

Есть дизайн логотипа, визитки и сайта (www.citotrn.ru). Нужно сделать фирменный бланк. Задача срочная, сделать нужно сегодня до вечера. Исходники я перешлю. Чем раньше сможете прислать бланк, тем больше я буду ...