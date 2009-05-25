Визитка + Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт18 заявок1248 просмотров
#1$

Требуется нарисовать визитку и дизайн личного сайта в едином стиле.

Особенности исполнения.

Стиль должен быть уместен для установки как деловых так и личных контактов. Требуется усредненный вариант между строгостью и "свободным полетом". Притом дизайн должен быть с претензией на оригинальность. Должен быть сформирован логотип.

Так же в дизайне хочется увидеть тонкий намек (может не сразу заметный) на webdevelopment и интернет - именно с ним связана моя деятельность - это могут быть стилизованная сеть, значки оперы IE FF, код php JS Perl.

Визитка должна быть отрисована с двух сторон, горизонтальная ориентация, цвета 4+4 (хотя можете предложить и другие варианты). Выделены места для телефона, электронной почты, адреса сайта, адреса в вконтакте, иных контактов, короткого приветствия - описания деятельности.

Макет должен быть создан в программе Corel Draw

Размер страницы в макете должен равняться формату визитки, т.е. 90х50 мм.

Все значимые элементы, текст, логотипы и т.п. должны быть внутри на расстоянии не менее 4 мм от края формата визитки

Если используется фон, плашки которые должны быть до самого края визитки, то в макете они должны выходить за пределы формата визитки на расстояние 3 мм, т.к. необходим «вынос под обрез».

Дизайн сайта - 3 колонки, шапка, подвал, фавикон 16Х16, оригинальные вебдванольные "фишки" очень приветствуются. На нем будут расположены фотографии, информация о моей деятельности.

В psd файле по слоям, тексты не сведены, нестандартные шрифты должны прилагаться.

ЗЫ

Мне видятся разные направления художественной мысли:

1. темные тона, волк воющий на большую луну или прыгающий через пропасть (обыграна фамилия Волков)

2. Яркие живые цвета - розовый, оранжевый. Контраст.

Но это не ультиматум (все включая наличие волка) - я буду рад вашему творчеству и огорчен плагиату.

JavaScriptPHP
16 лет назад
vzeufd
Максим 
39 лет
20 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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