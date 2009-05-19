Фирменный стиль для организации

  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Закрыт47 заявок414 просмотров

Нужно разработать фирменный стиль для организации.

Логотип, бланк, визитка, папка, конверт,вывеска, размещение на носителях (кружка, майка, ручка, флаг....)

+ предложения.

Напишите вашу цену, сроки, этапы. Примеры работ обязательно.

Давайте ссылки на примеры работ именно в фирменном стиле

16 лет назад
Siteograf
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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