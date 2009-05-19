Фирменный стиль для организации

Необходимо сделать для акции имидж (картинку), для использования в дальнейшем на листовках, флаерах, буклетах и т.д. Исходники: логотип, цвета (понтон), слоган. Цены и сроки предлагайте. Если есть что показать оставляйте ссылки прямо в проекте.