Для сети розничных магазинов ООО "Грэй" элитной парфюмерии и косметики (по типу Брокард), + недорогой качественной (средний класс) косметики, средств по уходу за волосами, средств гигиены и т.д. (по типу ДЦ и Космо, Чистый дом) ...
Разработка фирменного стиля
Требуется разработка логотипа и фирменного стиля с минимальным набором печатной продукции:
- визитки
- коммерческое предложение
- деловая документация
- печатная реклама и веб-банеры
Название компании: бумеранг медиа
Тема: проведение рекламных компаний в сети интернет, разработка сайтов
Рассматриваются только предложения с ценами и наличием качественного портфолио.
Заявки фрилансеров
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