Создание фирменного стиля

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен28 заявок1049 просмотров
#1$

Дизайн Визиток

и фирменного стиля :

логотип, ВИЗИТКИ, Конверты, Бланки, Пакеты, Кружка.

название Пайтел

сфера деятельности, системы связи и передачи данных.

www.pay-tel.ru

Ассоциативный ряд: динамичная, броская, ответственная и тд компания. (если хочется длиннее то в разделе о компании на сайте)

Критерий одни Название обыграть на русском

Из предложенных будет выбран один исполнитель с дальнейшими доработками

16 лет назад
sir_tango
Kirill 
41 год
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

Победитель конкурса

Windowlicker
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Полностью отработал гонорар. Все поправки были сделаны вовремя. Терпеливо ждал наших рецензий. на 5 из 5

Заявки фрилансеров

Windowlicker
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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