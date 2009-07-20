Создание фирменного стиля

# 1 — $

Дизайн Визиток

и фирменного стиля :

логотип, ВИЗИТКИ, Конверты, Бланки, Пакеты, Кружка.

название Пайтел

сфера деятельности, системы связи и передачи данных.

www.pay-tel.ru

Ассоциативный ряд: динамичная, броская, ответственная и тд компания. (если хочется длиннее то в разделе о компании на сайте)

Критерий одни Название обыграть на русском

Из предложенных будет выбран один исполнитель с дальнейшими доработками