Требуется нарисовать визитку и дизайн личного сайта в едином стиле. Особенности исполнения. Стиль должен быть уместен для установки как деловых так и личных контактов. Требуется усредненный вариант между строгостью и ...
Простенький и недорогой стиль сервисной компании
Здравствуйте.
Нам нужен очень просто фирстиль для компании, обслуживающей домофоны. Сроки - разумно вольные.
Кто сможет нам помочь? с каким бюджетом?
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