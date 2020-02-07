Оформить exel файл(смету по строительству) в фирменный стиль компании

Есть exel файл со сметой на строительство. Он представляет собой шапку, табличку и водяной знак за таблицей. После заполнения выгружается в PDF файл.

Нужно оформить его в новый фирменный стиль. Чтобы на выходе был красивый PDF в нашем стиле с водяным знаком нового логотипа.

Присылайте примеры похожих работ или скриншоты того, что получилось.

Сам файл скину в личку, в процессе обсуждения.

Бюджет обсуждается.