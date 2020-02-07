Нужно предложить простое и понятное (информативное) оформление отчета о параметрах (пузомерках) домена: Траста и Ранка, ссылочном профиле, ИКС Яндекса. Вот все эти элементы: [url=http://allfacebook.com.ua/images/otchet_2020-02-07.png]http://allfacebook.com.ua/images/otchet_2020-02-07.png[/url]
Оформить exel файл(смету по строительству) в фирменный стиль компании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть exel файл со сметой на строительство. Он представляет собой шапку, табличку и водяной знак за таблицей. После заполнения выгружается в PDF файл.
Нужно оформить его в новый фирменный стиль. Чтобы на выходе был красивый PDF в нашем стиле с водяным знаком нового логотипа.
Присылайте примеры похожих работ или скриншоты того, что получилось.
Сам файл скину в личку, в процессе обсуждения.
Бюджет обсуждается.
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