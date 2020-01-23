Оформление презентации

Нужно разработать фирменный шаблон презентации.

4 типа страницы(обложка, две для контента текстового формата и одна для рисунков).

Логотип и наброски фирменного стиля есть, но будем рады и вашим предложениям по стилю.

Подробности и примеры с момента как приступим к сотрудничеству.

Дополнительным плюсом будут примеры ваших робот.