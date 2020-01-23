Разработка франшизы мини топливной сети

есть pdf-форма для деталей заказа, без дизайна, которую мы заполняем для каждого клиента. ее нужно оформить в стиле как по ссылке ниже (для примера) поля можно разбить с учетом логики и объема данных в полях [url=https://graphicriver.net/item/information-form/20859169]https://graphicriver.net/item/information-form/20859169 [/url]так же в ...