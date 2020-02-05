Шрифт с бумаги в цифровой формат

Фирменный стильЗакрыт20 заявок676 просмотров
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1. Есть шрифт сделаный дизайнером на бумаге

2. Нужно его перевести в цифровой формат, для использования как шрифт в компьютере и онлайн

3. Качество важно, будет использоваться для полиграфии

Примеры двух букв в прикрепленных файлах

4 года назад
piatenko
51 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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