Шрифт с бумаги в цифровой формат

Нужно создать дизайн именной визитки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Есть шрифт сделаный дизайнером на бумаге
2. Нужно его перевести в цифровой формат, для использования как шрифт в компьютере и онлайн
3. Качество важно, будет использоваться для полиграфии
Примеры двух букв в прикрепленных файлах
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