Редактировать контент и сделать адаптивным

Суть задачи: нужен код, обвернув рекламный блок в который, получится вот такая голубая рамка с плашкой реклама: https://prnt.sc/jbymgp Жду ваши предложения по цене, спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на html - http://visatravel58.ru
Задача № 1: отредактировать контент в блоке "Поучение визы" (по всем странам). Нужно удалить всю информацию и добавить в таком формате как здесь http://joxi.ru/VrwQ9dlCKpPxb2, то есть иконка + короткое описание.
Плюс добавить 2 строчки текста.
Форму ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ трогать не нужно.
Задача № 2: сделать сайт адаптивным под мобильные устройства.
Задачка в целом простая, отвечайте пожалуйста только если понимаете как сделать. Напишите в ответе как вы это реализуете?
Актуально пока вы видите. Пишите ваши цены и сроки.
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