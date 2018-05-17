Редактировать контент и сделать адаптивным

HTML-версткаЗавершен17 заявок420 просмотров
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Есть сайт на html - http://visatravel58.ru

Задача № 1: отредактировать контент в блоке "Поучение визы" (по всем странам). Нужно удалить всю информацию и добавить в таком формате как здесь http://joxi.ru/VrwQ9dlCKpPxb2, то есть иконка + короткое описание. 

Плюс добавить 2 строчки текста. 

Форму ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ трогать не нужно. 

Задача № 2: сделать сайт адаптивным под мобильные устройства. 

Задачка в целом простая, отвечайте пожалуйста только если понимаете как сделать. Напишите в ответе как вы это реализуете? 

Актуально пока вы видите. Пишите ваши цены и сроки. 

6 лет назад
leadguru
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
RobbyKovach
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$20
2 дня
В целом положительные впечатления от сотрудничества. Роберт всегда на связи, а если что-то не успевает - предупреждает об этом. И второй момент - не смотря ни на что он справился с задачей там, где друге спасовали. Трудолюбие и упорство налицо.
хороший заказчик. всегда на связи и терпелив. задачу ставил четко. Рекомендую
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