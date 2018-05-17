Редактировать контент и сделать адаптивным

Есть сайт на html - http://visatravel58.ru

Задача № 1: отредактировать контент в блоке "Поучение визы" (по всем странам). Нужно удалить всю информацию и добавить в таком формате как здесь http://joxi.ru/VrwQ9dlCKpPxb2, то есть иконка + короткое описание.

Плюс добавить 2 строчки текста.

Форму ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ трогать не нужно.

Задача № 2: сделать сайт адаптивным под мобильные устройства.

Задачка в целом простая, отвечайте пожалуйста только если понимаете как сделать. Напишите в ответе как вы это реализуете?

Актуально пока вы видите. Пишите ваши цены и сроки.