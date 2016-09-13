Моб версия

$152
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка103 просмотра
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По моб версии ldck что . ширина 320пкс

dpi=72

сетка 8*8пкс  остальное это структура и согласовать список разделов.   По списку разделов: Главная, О центре, Меню, Лечение (общая с перечнем и детальная), Диагностика (КТ, МРТ, УЗИ и тд.) также общая и детальная. Врачи. Контакты. Акции (общая страница со списком всех акций). Детальная страница акции. Поп-ап форма Записи на прием.  Поп-ап форма заказа обратного звонка. Поиск по сайту и страница Цены

цена 10.000р

срок 15 дней

7 лет назад
xapun
30 летАвстралия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
18 дней назад
7 лет назад
$152
15 дней
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