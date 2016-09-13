Моб версия

Есть юрсайт. Надо доделать дизайн Новый дизайн не нужен Более поддробно – в ТЗ (во вложении) На выходе - макет PSD Оплата Сбер, ВМ, ЯД, Киви Можно через БС Студии не рассматриваются Просьба добавлять заявку с указанием бюджета и после ознакомления с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По моб версии ldck что . ширина 320пкс
dpi=72
сетка 8*8пкс остальное это структура и согласовать список разделов. По списку разделов: Главная, О центре, Меню, Лечение (общая с перечнем и детальная), Диагностика (КТ, МРТ, УЗИ и тд.) также общая и детальная. Врачи. Контакты. Акции (общая страница со списком всех акций). Детальная страница акции. Поп-ап форма Записи на прием. Поп-ап форма заказа обратного звонка. Поиск по сайту и страница Цены
цена 10.000р
срок 15 дней
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Для тех, кто смотрел: как в где логика на тнт) фото даю Для тех кто не смотрел: http://prntscr.com/chl7zc - пример то есть наложить фото друг на друга так, чтобы были узнаваемые черты и по ним можно было угадать, ...Завершен7 лет назад
- $5
Задача простая (для профессионала): на главной странице (www.ramaster.ru) нужно придумать куда вставить текст. Текст нужен для СЕО, не менее 2000 зн.б.п.. Планируем отобразить небольшой абзац и внизу кнопку Читать подробней, при клике на которую будет разворачиваться весь ...Завершен7 лет назад
Делаем сайт, требуется дизайн современный блока на скриншоте http://f6.s.qip.ru/13ASQbvcZ.png Хочется получить дизайн с красивым блоком где будет указана 1. Погода 2. Время в регионе 3. Курсы валют 4. Пробки В рамках нашего сайта. http://dev.globalmsk.ru/ тестовая версия сайта, блок сверху-правый угол.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Здравствуйте! Есть работающий проект, сайт компании межкомнатных и входных дверей. Необходимо нарисовать с нуля PSD-дизайн. Нам нужен лаконичный и удобный дизайн, без лишних вычурных элементов. Предназначение этого дизайна обеспечить удобство работы со страницами. *Важно не только ваше желание и ...Завершен7 лет назад
Есть сайт "s a m o g o n ku##pit точка ру" Joomla 3 + Virtuemart на котором требуется поменять один шаблон на другой типовой скаченный и минимально адаптировать, чтобы можно было пользоваться (телефоны, контакты и ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $5
Добрый день. Есть шапка написанная на бустрап -[url=http://maksimkokhtenko.com/demo/meowwordpress/]http://maksimkokhtenko.com/demo/meowwordpress/[/url]. Нужно сделать так, что бы при наведении на выпадающий список автоматически открывался блок на ширину страницы как здесь -[url=http://codepen.io/nickelse/pen/YGPJQG]http://codepen.io/nickelse/pen/YGPJQG[/url]. Оплата Яндекс.ДеньгиДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад