Создание сайта

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка136 просмотров
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Необходимо разработать дизайн внешнего сайта согласно прототипу, что будет указан. Внешний сайт будет состоять из 9-12 уникальных страниц. 

7 лет назад
artemgracev
Артём 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vasiled
34 годаТаиланд
11 лет в сервисе
Был
21 час назад
7 лет назад
$115
3 дня
Всё очень быстро и симпатично. Понимание того, что хочешь увидеть на выходе.
Понравилось сотрудничество с Артёмом. Сделали главную страницу, продолжаем сотрудничать :) Нареканий нет, всё супер! Рекомендую!
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