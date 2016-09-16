Создание сайта

Есть работающий проект сайта женской тематики. Необходимо нарисовать PSD-дизайн в теплых тонах. Имеются функциональные описания блоков, работающий сайт. Для начала необходимо провести анализ имеющегося, возможно что-то скорректировать. Дальше совместный этап прототипирование и обертывание в дизайн. Нам ...
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Необходимо разработать дизайн внешнего сайта согласно прототипу, что будет указан. Внешний сайт будет состоять из 9-12 уникальных страниц.
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