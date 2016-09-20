технические характеристики в файле.
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Добрый день, мне нужен баннер на сайт размер 240*120 в формате gif, должно быть два слайда( один как в прикрепленном файле, только надо обрезать и центрировать надпись), второй в таком виде как кнопка регистрация на моем сайте www.m2real.estate, надпись на кнопке Найти с m2, интересует цена и сроки выполнения спасибо
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