Добрый день, мне нужен баннер на сайт размер 240*120 в формате gif, должно быть два слайда( один как в прикрепленном файле, только надо обрезать и центрировать надпись), второй в таком виде как кнопка регистрация на моем сайте www.m2real.estate, надпись на кнопке Найти с m2, интересует цена и сроки выполнения спасибо