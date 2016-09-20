Нарисовать баннеры для сайта

Требуется нарисовать три баннера для сайта http://fishing-trade.com/

1) 329х188px / Тематика - накопительные скидки до 10% / Закруглить углы (как сейчас на сайте) / Цветовая гамма в соответствии сайта

2) 831х386px / Тематика - скидка при самовывозе 10% / Цветовая гамма в соответствии сайта

3) 831х386px / Тематика - поступление силикона Perch'ik (цветовая гамма такая https://pp.vk.me/c637322/v637322254/9de/36bN6PGd7vY.jpg, но что бы сочеталась с дизайном сайта)