Нужно сделать 1 баннер , для праздника Пасхи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Баннер 180 на 300.
Текстовки:
Грузоперевозки из Китая (можно расшифровать - авто, жд, морские, авиа)
Доставка товаров из Китая в Россию и СНГ
Формат наверно GIF, можем сделать 2 варианта, статику и и динамику.
Лого в аттаче -
Сайт - http://robinchina.ru/ (наверно в синих тонах лучше делать баннер).
2. Баннер 180 на 300 (в двух вариантах)
Слабый рубль?
Расширяйте экспорт -
выходите на зарубежные рынки с помощью выставок!
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Еще один вариант баннера - 180 на 300
Шеф поручил организовать участие в выставке?
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Давайте один статика, один динамика.
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