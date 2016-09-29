Баннеры

БаннерыЗавершен1 заявка178 просмотров
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1. Баннер 180 на 300.

Текстовки: 

Грузоперевозки из Китая  (можно расшифровать - авто, жд, морские, авиа) 

Доставка товаров  из Китая в Россию и СНГ

Формат наверно  GIF, можем сделать 2 варианта, статику и и динамику.

Лого в аттаче - 

Сайт  -  http://robinchina.ru/   (наверно в синих тонах лучше делать баннер). 

2. Баннер 180 на 300  (в двух вариантах)

Слабый рубль? 

Расширяйте экспорт - 

выходите на зарубежные рынки с помощью выставок! 

Кнопка "Узнать подробнее" 

Еще один вариант баннера - 180 на 300 

Шеф поручил организовать участие в выставке? 

Выполним всю рутинную работу за Вас! 

Expomap 

Узнать подробнее (кнопка) 

Давайте один статика, один динамика. 

7 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
9 часов назад
7 лет назад
$100
5 дней
Все отлично, спасибо!
Как всегда, приятное сотрудничество, спасибо!
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