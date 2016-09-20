Сделать баннеры

БаннерыЗакрытнет заявок79 просмотров
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Здравствуйте, есть проект https://drive.google.com/open?id=0B0n45kExKwQ1LUZOSDV1TWVsV28 

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7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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    Имеется готовый баннер 240х350, (хтмл + файл сценария джава) который нужно переделать в размер 750х200. Заменив при этом utm-метку на другую Исходные картинки есть. Требования технические к баннеру здесь: http://blog.olx.ua/wp-content/uploads/2016/03/OLX-TT-k-banneram.pdf

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