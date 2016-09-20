Сделать баннеры

технические характеристики в файле.
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Здравствуйте, есть проект https://drive.google.com/open?id=0B0n45kExKwQ1LUZOSDV1TWVsV28
Сроки сегодня. От Вас жду цены.
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