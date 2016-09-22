Превью картинки для видео на канал Youtube

Нужно сделать 1 баннер , для праздника Пасхи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется канал детской, анимационной тематики, необходимы превьюшки к роликам, картинки должны быть яркие, наподобие вот таких:
https://www.youtube.com/channel/UCYORJ_80GB1MU9RJkOSJsJA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCGIzlgp1EY9uRRjZFgY9K8g/videos
https://www.youtube.com/channel/UCgD62DckdzgmpGwLLs8gjAw/videos
В превью нужно будет использовать скрины которые буду скидывать и добавлять красочности, делать картинку уникальной и такой чтобы ее хотелось кликнуть.
Жду ваших предложений, желательно примеры ваших работ и оценку стоимости.
Работа будет постоянная, в день будет 3-5 картинок.
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