Превью картинки для видео на канал Youtube

Имеется канал детской, анимационной тематики, необходимы превьюшки к роликам, картинки должны быть яркие, наподобие вот таких:

https://www.youtube.com/channel/UCYORJ_80GB1MU9RJkOSJsJA/videos

https://www.youtube.com/channel/UCGIzlgp1EY9uRRjZFgY9K8g/videos

https://www.youtube.com/channel/UCgD62DckdzgmpGwLLs8gjAw/videos

В превью нужно будет использовать скрины которые буду скидывать и добавлять красочности, делать картинку уникальной и такой чтобы ее хотелось кликнуть.

Жду ваших предложений, желательно примеры ваших работ и оценку стоимости.

Работа будет постоянная, в день будет 3-5 картинок.