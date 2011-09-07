antonwap007

Антон Супронко antonwap007

 
47 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
SorokaWeb
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Создать сайт электронной регистратуры.
Рекомендуем к сотрудничеству! Заказчик понимает что хочет видеть на выходе и (что самое главное) четко может поставить задачу. По оплате никаких претензий - все вовремя и в полном объеме.
Человек ответственный, задание выполнил вовремя! По оплате всегда идет на встречу заказчику! Рекомендую!
Ответный отзыв
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Парсер данных сайта.
Грамотно поставленная задача, всегда на связи, принятие решения и оплата - вовремя. Рекомендую!
Еще раз убедился, что с этим человеком приятно работать. Исполнил заказ вовремя, выслушал, быстро предложил решение . Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Seo-google
Максим 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Скрипт проверки домена в базе антивирусов
Все отлично. Хороший, адекватный заказчик. Быстрая задача - быстрое выполнение - быстрый прием и оплата. Рекомендую!
Рекомендую! Человек профессионал своего дела. Адекватная цена. Работа выполнена в сроки!!!
Ответный отзыв
sheva107
Андрей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Исправить косяк на Javascript
Спсибо за интересный проект. Все прошло гладко и быстро. Мои наилучшие рекомендации.
Все сделал быстро и качественно. Спасибо. Рекомендую другим.
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