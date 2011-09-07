antonwap007

Описание: Нужно написать на PHP сайт из функционалом для проверки лотерейных билетов следующих лотерей - Русское лото - Жилищная лотерея - Золотая подкова - 6 из 36 - Гослото 4 из 20 - Гослото 5 из 36 - Гослото 6 из 45 - Гослото ...
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $30
Есть меленький сайт лендинг пейдж из 3 странниц, нужно переписать код, убрать все ошибки, багги и адаптировать его под просмотр с мобильных гаджетов. При этом нужно максимально сохранить дизайн как в веб так и вап интерфейсе.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $200
Нужен специалист для создания скрипта по расшифровке звуковой капчи.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Нужна помощь специалиста для написания несложного проекта(сервис электронной регистрации очереди в медучреждения) Проект простой все исходные данные есть на наглядныхпримерах.Завершен8 лет назад
- $80
Нужно написать парсер данных с выгрузкой в exel файл. Сложность в дополнительной расшифровке капчи.Завершен8 лет назад
Описание в ТЗ. Не сложно работы на 30мин.Завершен8 лет назад
- $25
Нужен специалист работающий с фрэймворками для написания скрипта парсера на phpВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Суть задания такова: Есть веб странница, нужно написать парсер чтобы тот вытягивал с нее часть текста и пост форму. Выше указанную пост форму пользователь заполняет, и она отправляется на адрес сайта донора.Веб-программирование10 заявокЗакрыт9 лет назад
Срочно нужно создать парсер сайта версии wap знакомств (wap.mamba.ru)Закрыт12 лет назад
Нужен специалист для создания базы данных анкет с фото для сервиса знакомств.Базы данных3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть готовое решение на javascript, но проблема в том что javascript отображается в браузере Internet Explorer с ошибками. Нужен специалист для отладки этого javascript.Завершен12 лет назад