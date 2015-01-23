Парсер странницы.

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок152 просмотра
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Суть задания такова:

Есть веб странница, нужно написать парсер чтобы тот вытягивал с нее часть текста и пост форму.

Выше указанную пост форму пользователь заполняет, и она отправляется на адрес сайта донора.

9 лет назад
antonwap007
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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