Парсер странницы.

переделать скрипт заливки товаров под другой файл yml с немного другой структурой. Сайт на virtuemart/ Сокращенный файл заливки во вложении. Существующий рабочий скрипт рассчитан на заливку более сложного файла с намного сложней структурой. прошу писать цену и срок. Бюджет 20-25$ в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задания такова:
Есть веб странница, нужно написать парсер чтобы тот вытягивал с нее часть текста и пост форму.
Выше указанную пост форму пользователь заполняет, и она отправляется на адрес сайта донора.
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