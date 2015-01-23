Повторить функционал сайта

Дизайн не нужен - собственно его и на оригинале нет.

С чем точно придется работать помимо PHP/MySQL это - Jquery, Bootstrap и Javascript.

По сути это сайт рецептов (не кулинарных) с калькулятором, каталогом ингредиентов и рейтингом рецептов.

По срокам реализации - 1 месяц.

Если совсем будет не понятна тематика и функционал сайта донора - отвечу на все вопросы в личку/skype.

Пациент - http://goo.gl/biYt05