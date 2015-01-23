Необходимо удалить вирус с сайта

Хотим переделать наш сайт serp.ua За основу хотим взять шаблон: http://themeforest.net/item/seo-wp-social-media-and-digital-marketing-agency/8012838?WT.oss_phrase=agency&WT.oss_rank=14&WT.z_author=lumbermandesigns&WT.trending=trending&WT.ac=search_list Сколько будет стоить работа? Может у вас на примете есть похожие шаблоны? Оплата исключительно через Приват. Подчеркиваю для людей из России и Белоруссии которые часто не обращают на это ...