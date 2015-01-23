переделать скрипт заливки товаров под другой файл yml с немного другой структурой. Сайт на virtuemart/ Сокращенный файл заливки во вложении. Существующий рабочий скрипт рассчитан на заливку более сложного файла с намного сложней структурой. прошу писать цену и срок. Бюджет 20-25$ в ...
Нужно установить модуль Экспорта Импорта товаров в Opencart 2.0.1.1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скачанный модуль, не могу установить его. Помогите.
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