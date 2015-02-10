Доработать программу на php

Есть простая программа (админка), написанная на php, работает напрямую с базой данных интернет-магазина сантехники. Позволяет просматривать и изменять любую ячейку из базы данных (название, размер, цена и т.д.)

В базе данных есть товары, которые имеют дополнительные цены, которые хранятся в отдельной таблице. Т.е. первый тип товаров у которых в ячейке цена указана цена, второй тип товаров у которых вместо цены указана ссылка на таблицу с ценами.

Задача добавить возможность управлять ценами на товары второго типа.