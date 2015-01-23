Настройка кода ответов сервера asp.net

Нужно написать не сложный парсер, который должен будет спарсить, определенные данные с сайта, со всех страниц в txt файл. Плюс чтобы мог работать отдельно по ссылке, ну например я ввожу ссылку на страницу с которой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на asp.net. Есть фтп доступ к сайту.
Необходимо настроить код ответа сервера 404 Not found для несуществующих страниц с произвольными параметрами (http://site.ru/?fileobject) в web.config или global.asax (я точно не знаю. Не программист)
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