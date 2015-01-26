Есть сайт. Нужно исправить косяки.

Нужно написать скрипт хотспота для wifi на базе роутера mikrotik Алгоритм скрипта такой: 1. Гость подключается к Wi-Fi сети и попадает на стартовую страницу. 2. Для доступа в интернет выбирает социальную сеть (ВК, facebook, instagram) или вводит пароль (спрашивает у администратора ...
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Есть сайт одностраничный. Нужно исправить косяки. Подробнее при созвоне.
Исполнитель должен проживать в Украине. Чтобы проще общаться - голосом по телефону и упростить расчеты.
Перезвоню на ваш сотовый KS, MTC, Life.
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