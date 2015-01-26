Есть сайт. Нужно исправить косяки.

Веб-программированиеЗавершен5 заявок139 просмотров
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Есть сайт одностраничный. Нужно исправить косяки. Подробнее при созвоне.

Исполнитель должен проживать в Украине. Чтобы проще общаться - голосом по телефону и упростить расчеты.

Перезвоню на ваш сотовый KS, MTC, Life.

9 лет назад
klient-
Игорь 
50 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
den4uk1983
Виктор 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$10
1 день
Рекомендую исполнителя как профессионала который оперативно и в срок решил нестандартную задачу.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата и постоянная связь.
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