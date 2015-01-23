Создание XML карты сайта

Здравствуйте, уважаемые разработчики! Вот сайтик styletime.ru, нужно доделать фильтр. Необходимо настроить фильтр таким образом, чтобы в поле бренд отображались все активные категории товаров + категории, не повторялись как сейчас, в поле механизм оставить -кварцевые и ...
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Нужно грамотно составить xml карту сайта
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